Semplici: “Il Napoli può tornare al vertice, ma c’è un rischio rispetto alla scorsa stagione”

L’allenatore Leonardo Semplici ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb.com. Tra i tanti temi affrontati, anche un passaggio sull’ex allenatore del Napoli Rudi Garcia: "Dopo lo Scudetto vinto in quel modo credo fosse difficile per chiunque sostituire Spalletti. C'era anche Giuntoli, che aveva fatto un grande lavoro.

Determinare fin da subito in quel contesto non era semplice. Non intendo giudicare il lavoro di un collega che per me è un bravo allenatore, ma siamo figli dei risultati... Penso comunque che il Napoli abbia le capacità per fare un campionato di vertice, ma dopo una stagione come la scorsa può essere dura per i calciatori tornare a quel livello motivazionale".