Semplici: "Il Napoli sta pagando il cambio di guida tecnica e una scarsa condizione"

Leonardo Semplici, allenatore, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Leonardo Semplici, allenatore, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli aveva fatto molto bene nel primo tempo, nel secondo tempo è calato fisicamente ed è andato in difficoltà di fronte alle buone trame della Lazio. Credo che la squadra azzurra stia pagando il cambio di guida tecnica e il fatto che diversi calciatori non sono al top. Ci sono sicuramente delle piccole situazioni che non hanno fatto sì che anche nel secondo tempo il Napoli confermasse il suo solito gioco, ma andrei cauto perché il Napoli ha una potenzialità importante, avendo confermato soprattutto Osimhen e Kvaratskhelia".