Semplici: "L'errore è stata la scelta dell'allenatore. Calzona? Ora deve fare una cosa"

Leonardo Semplici, allenatore, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: "Dopo il campionato dell'anno scorso ci poteva essere un rilassamento e un abbassamento dell'attenzione. Quindi Garcia doveva spingersi a cercare di far sì che questa fiamma non s'abbassasse, cosa non semplice. Credo che il Napoli debba però fare un finale di stagione all'altezza della qualità della strada. Tanti obiettivi sono sfumati e devono puntare a vincerle tutte per fare un finale di stagione che ridia merito a questa squadra.

Calzona? Dovrà essere bravo a ristimolarli, l'obiettivo iniziale della società era un altro. Lo scudetto è svanito, la Champions è molto difficile, ma credo che il Napoli possa agguantare qualche posizione valida per l'Europa, altrimenti sarebbe una sorta di fallimento. I meriti dell'anno scorso sono di Spalletti e Giuntoli, lavoravano per un obiettivo anche se non dichiarato. Dopo i loro addii certe dinamiche sono sparite, andava scelto un allenatore che conoscesse più cose del gruppo e del campionato italiano".