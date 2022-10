Semplici: “Se Spalletti vince questa sfida e convince i giocatori, compie un capolavoro”

Leonardo Semplici, allenatore, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Leonardo Semplici, allenatore, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: "Il Napoli sta vivendo un momento psicofisico straordinario. Non ho notato alcun segnale di stanchezza contro la Cremonese, ha vinto con grande merito, poi è chiaro che con tante gare ravvicinate può starci perdere un po' di brillantezza.

L'affermazione di Simeone? E' un ragazzo che merita questa grande opportunità a Napoli, se l'è guadagnata. Subentra e fa subito bene e questa è una sua qualità. Un upgrade il cambio Petagna-Simeone? Sono calciatori diversi, il Napoli ha comunque fatto un grande mercato. Se mi meraviglia più il Cholito o il rendimento di Meret? In realtà mi sorprendevano prima le tante critiche ad Alex, che per me è sempre stato un grandissimo portiere. Certo, ha avuto qualche difficoltà ma ha retto bene e ha mostrato carattere.

I titolari da 30' e da 60'? Una bella sfida di Spalletti, se la vince e convince i calciatori che davvero si può incidere anche giocando meno minuti compie un capolavoro e sarebbe un aspetto determinante"