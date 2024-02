Semplici svela: "Io accostato al Napoli? Vi dico la verità..."

Leonardo Semplici, ex allenatore tra le altre di Cagliari, Spezia e SPAL, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc

Leonardo Semplici, ex allenatore tra le altre di Cagliari, Spezia e SPAL, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc per parlare del Napoli, squadra a cui è stato accostato dopo l'esonero di Rudi Garcia prima che il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis decidesse di affidare la panchina a Walter Mazzarri:

"Essere accostato alla panchina del Napoli mi ha fatto enormemente piacere, purtroppo però non c’è stato nulla di concreto. Il cambio di allenatore c’è stato e mi auguro che il Napoli ora possa raggiungere gli obiettivi che si era prefissato. La squadra partenopea è stata costruita per giocare un certo tipo di calcio, in una certa maniera, ma in questo momento non si notano le qualità del gruppo che non si sta esprimendo come dovrebbe invece fare".

Pensa che il Napoli possa riuscire a qualificarsi alla prossima edizione della Champions League?

"Ci sono tutte le possibilità e le qualità per tornare in corsa anche per il quarto posto. Penso che la squadra abbia avuto delle difficoltà dopo aver vinto lo Scudetto, le motivazioni quest’anno non erano certamente quelle della scorsa stagione, e il cambio di guida tecnica (con l'addio di Luciano Spalletti, ndr) e direttore sportivo (con l'addio di Cristiano Giuntoli, ndr) hanno influito"