Sen. Santillo su Juve-Napoli: "Presentata interrogazione parlamentare: incredibile che sia stato chiesto al Napoli di scendere in campo"

il Senatore M5S Agostino Santillo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport Show' è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo: "Abbiamo depositato oggi un'interrogazione parlamentare che sarà domani pubblica. Trovavo assurdo che si aspettasse una squadra come il Napoli a cui era stato inibito la possibilità di spostarsi dalla Campania. Il valore costituzionale di riferimento per tutti dovrebbe essere la tutela della salute. Abbiamo assistito ad un balletto di accuse Per far sì che il Napoli violasse la disposizione delle Asl pur di far andare il Napoli a Torino. se il gruppo squadra il Napoli fosse arrivato a Torino avrebbe anche potuto potenzialmente infettare il gruppo squadra Juventus, scatenando la rincorsa alla responsabilità, in una situazione dove ci troviamo 36000 morti per covid. questo è il motivo per cui abbiamo presentato l'interrogazione con me ed altri 15 colleghi del Movimento 5 Stelle di tante regioni. L'interrogazione è rivolta al ministro Spadafora e dal ministro Speranza e si chiede di sapere quali misure intendono prendere i due ministeri per garantire la salute all'interno delle società sportive e qualificare il valore dei dispositivi delle Asl all'interno del calcio professionistico e poi chiediamo anche qua le misure intendono intraprendere per evitare che si ripeta un nuovo caso Juventus-Napoli. I i protocolli della FIGC assunti dal CTS presentano dei voti che devono essere colmati per evitare situazioni simili. È incredibile che sia stato chiesto al Napoli di scendere in campo. Abbiamo assistito ad un balletto al quale tutti volevano che il Napoli scendesse in campo, c'è chi vuol portare in Tribunale chi voleva costringere il Napoli a giocare. Come si fa davanti all'ordinanza dell'ASL a dire che il Napoli doveva spostarsi? I ministri devono intervenire immediatamente Per colmare questo vulnus e nei prossimi giorni ci sarà la risposta dei ministri, forse nel giro di un settimana".