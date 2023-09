Sente un po' di pregiudizio nell’ambiente? Garcia: "Tifosi sono con me, in città mi incoraggiano"

E’ questa una delle domande a cui Rudi Garcia, tecnico del Napoli, ha risposto in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Bologna

© foto di www.imagephotoagency.it

A livello ambientale sente un pizzico di severità o pregiudizio? Dopo una vittoria in Champions si ingigantiscono i difetti. E’ questa una delle domande a cui Rudi Garcia, tecnico del Napoli, ha risposto in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Bologna: "Io ogni volta che incontro i tifosi in città mi incoraggiano, dicono che sono con me, parlo direttamente con loro. Poi lavoriamo ogni giorno per migliorare, ovviamente a Braga s'è vinto in maniera meritata ma dovevamo metterci al riparo con più gol.

Così non si apriva a vedere il bicchiere mezzo pieno, anche perchè è mezzo pieno perché vincere fuori in Champions non è mai facile, siamo messi bene ed attendiamo il Real con i nostri tifosi. Il pane quotidiano però è importante, non siamo contenti di essere quinti e dobbiamo vincere".