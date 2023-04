Sentenza Juve, Viviano: "Pagliacciata all'italiana, così falsano il campionato"

Intervenuto ai microfoni di Tv Play di Calciomercato.it, Emiliano Viviano ha commentato così la vicenda relativa alla penalizzazione della Juventus

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di Tv Play di Calciomercato.it, Emiliano Viviano ha commentato così la vicenda relativa alla penalizzazione della Juventus: “Rimango della mia opinione, è una pagliacciata all’italiana. Ma non perché hanno ridato i punti alla Juventus, adesso cosa si aspetta ancora? Era meglio dare i punti, o non darli, a processo finito. Così falsano il campionato, gli obiettivi, i programmi, non riesco davvero a concepirla questa cosa”.