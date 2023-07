Sentite Altafini: “Pelè il più grande di sempre, trovatemi un altro come lui”

"Ho vinto senza godere". In sintesi, parola di José Altafini. L'ex attaccante brasiliano, oggi di casa ad Alessandria, ha compiuto 85 anni pochi giorni fa.

TuttoNapoli.net

© foto di Lorenzo Marucci

"Ho vinto senza godere". In sintesi, parola di José Altafini. L'ex attaccante brasiliano, oggi di casa ad Alessandria, ha compiuto 85 anni pochi giorni fa. E per l'occasione si è raccontato a La Gazzetta dello Sport: "Se guardo indietro cosa vedo? Un ragazzo che ha vinto il mondiale troppo giovane. Pelé era più piccolo ma anche più maturo, io non mi sono goduto la grandezza di quel trionfo".

Pelé il più grande. Di O Rei, del quale è stato a lungo considerato un rivale, anche in maniera fin troppo esagerata come nell'ultimo film su Pelé, Altafini parla così: "Il più grande di tutti, trovatemi voi un altro che usava destro e sinistro con la stessa efficacia. Ho amato Pelé, non eravamo mica rivali come diceva quel film".

Il più forte in Serie A?

"Leao e Osimhen, Milan e Napoli sono da scudetto con loro. Se la giocheranno con Inter e Juventus, a patto che i nerazzurri comprino un signor centravanti. Il migliore al mondo oggi? Mbappé".