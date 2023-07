Sentite Capello: "Per me gli Scudetti Juve sono 38, li abbiamo vinti tutti dominando!"

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - Nel giorno dei 100 anni della famiglia Agnelli alla guida della Juventus, l'ex giocatore e poi allenatore bianconero Fabio Capello ne approfitta anche per mandare una frecciata ai detrattori della Vecchia Signora. "Che emozione la prima maglia juventina! - il suo commento riportato sul sito del club - Giocare davanti all'Avvocato, che aveva un fascino pazzesco, e poi l'emozione del primo Scudetto... A proposito: per me gli Scudetti sono 38, li abbiamo vinti, dominando, tutti insieme. Forza Juve!". (ANSA).