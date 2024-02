Sentite il tecnico del Rennes: "Visto il Napoli? Col Milan chiudersi non serve, poi è tornato a 4"

Julien Stephan, allenatore del Rennes, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Milan a San Siro

Julien Stephan, allenatore del Rennes, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Milan a San Siro e valida per l'andata dei playoff di Europa League. Queste le sue dichiarazioni su come affrontare la gara: "Bisognerà iniziare al 100%, continuare al 100% e finire al 100%. Non c'è altra possibilità. Giocheremo contro un avversario dalle grandi qualità. Non siamo in grado di fare calcoli, ma questo non vuol dire non gestire alcuni momenti della partita, ma vuol dire essere sempre al 100% perché se caliamo veniamo puniti".

Vi chiuderete domani per poi giocarvela al ritorno?

"Chiudersi non è la soluzione. Il Napoli è passato poi da 3 a 4 proprio perché non funzionava. So che servirà fare una grande partita. Ovviamente il Milan è super favorito, noi siamo gli outsiders e vogliamo assolutamente che il ritorno abbia un senso a livello sportivo".

Come fermare Leao e Pulisic?

"Hanno movimenti diversi, con un modo di dribblare diverso. Li gestiremo di collettivo e di gruppo, con una organizzazione precisa, con un impegno comune".