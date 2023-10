Serafini: "Dopo tutti i ‘vaffa’ in mondovisione, Garcia va cambiato"

Il giornalista Luca Serafini, nel corso di Sportitaliamercato, ha parlato del momento del Napoli e della situazione delicata legata al futuro di Rudi Garcia

Il giornalista Luca Serafini, nel corso di Sportitaliamercato, ha parlato del momento del Napoli e della situazione delicata legata al futuro di Rudi Garcia: "L'aspetto più incredibile è l'incapacità totale di leggere una partita. La Fiorentina ha giocato una partita eccellente contro Osimhen, che poi ha sostituito. Penso che Garcia abbia cambiato quattro moduli. Quando cacci un allenatore, hai bisogno di un'alternativa seria. La responsabilità va cercata in alto, è della società: dalla partenza di Spalletti a quella di Giuntoli.

Garcia non c'entrava niente con Spalletti. Garcia ha fatto bene in Francia solo un anno. L'allenatore francese sta picconando l'equilibrio di gioco e di spogliatoio. Penso che dopo tutti i "vaffa" vada cambiato, mi pare chiaro che non ci sia credibilità nello spogliatoio, non lo seguono".