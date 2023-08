Serena: "Il Napoli resta tra le favorite, ADL prenda i giocatori che chiede Garcia"

Aldo Serena, ex attaccante di Inter e Juventus, in una lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport, si è soffermato anche sul Napoli.

TuttoNapoli.net

Aldo Serena, ex attaccante di Inter e Juventus, in una lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport, si è soffermato anche sul Napoli: "Oltre alle finaliste italiane, anche il Napoli ha dimostrato come le idee e lo scouting siano in grado di scavalcare il gap di risorse.

De Laurentiis? Credo sia sbagliato esagerare. Il Napoli, che secondo me con l’Inter e le romane resta nella rosa che lotterà per il prossimo scudetto, non deve cambiare di nuovo identità. Se ci fosse ancora Spalletti, probabilmente tutto sarebbe rimasto invariato o quasi. Garcia gioca diversamente, occupa più campo, e De Laurentiis dovrebbe prendere i giocatori che chiede il francese".