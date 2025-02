Serena: “Inter simile al Napoli post scudetto. Pronostico scontro diretto? Meglio di no…”

Aldo Serena, ex attaccante, si è soffermato a lungo sul Napoli e sull'imminente big match contro l'Inter nel corso di un'intervista rilasciata a Il Mattino: "Conte è un mago ed il fatto di non avere le coppe è un gran vantaggio. All'Inter, invece, sembra stia capitando qualcosa di simile a quanto accaduto al Napoli nel post scudetto: non si ha la stessa tenacia e lo stesso ardore dell'anno precedente".

Lautaro-Lukaku: possono essere loro gli uomini decisivi nel big match del Maradona?

"Sono i più rappresentativi. Occhio però a Thuram che non è ancora al top, ma che tra 15 giorni può tornare utile a Inzaghi. Nell'economia dell'Inter quando si raccoglie e riparte con la sua velocità è fondamentale. Il ritorno del francese può essere decisivo per portare via punti dal Maradona. Il Napoli dal canto suo non si può limitare a Lukaku: gli inserimenti di McTominay e Anguissa possono fare male".

Napoli-Inter sarà decisiva per lo scudetto?

"Dovessero vincere gli azzurri quello spazio, quel vantaggio, potrebbe anche cominciare ad assere gestito da Conte. Al contrario, invece tutto sarebbe ancora da giocare".

Un pronostico sulla sfida scudetto?

"Io venivo a giocare a Napoli ai tempi di Maradona. L'ho fatto con il Toro, l'Inter e la Juve ed è stata sempre dura: ho quasi sempre perso. Meglio per l'Inter che non mi esprima".