Sergio: "Zaccagni non mi convince, ha già 26 anni. Un altro del Verona sarebbe ottimo"

Nel corso del TMW News è intervenuto Raffaele Sergio, ex calciatore tra le altre del Napoli con cui abbiamo parlato del futuro dei partenopei, a partire dalla panchina: "Juric è molto preparato anche se la piazza chiede i risultati immediati. Ha bisogno di un progetto di tre anni. Le scelte del Napoli sono state negli ultimi anni sono state puntate su tecnici mergenti da valorizzare. Io tra Juric e Italiano punterei sull'allenatore dello Spezia che mi pare un vero e proprio predestinato.

Barak e Zaccagni? L'ex Udinese mi piace e può dare un bel contributi, ha un bel piede, è un'ottima mezzala. Su Zaccagni ho perplessità. E' un ottimo giocatore ma ha già 25-26 anni; non mi convince. Con Sergio, ex granata, si è parlato anche del Torino atteso dal derby: "Con Nicola c'è lo spirito Toro. Sudore e cattiveria. Ora serve lottare come in una grande battaglia. Un punto con la Juve può far bene perché tante squadre pur di vincere, non prendono in considerazione il punto che invece può far classifica".