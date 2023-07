Serie A, De Siervo: "Meno infrasettimanali e periodo di Natale, calendario per i tifosi"

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Serie A, ha parlato dallo studio di DAZN

TuttoNapoli.net

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Serie A, ha parlato dallo studio di DAZN in cui si è tenuta la presentazione del calendario 2023/24: "È la notte prima degli esami, il momento in cui inizi a pianificare un anno intero, con la speranza sia meglio dello scorso. È importante che il campionato rappresenti l'intero territorio, questo è essenziale perché sia una grande festa".

C'è un nuovo calendario.

"Siamo andati incontro a pubblico e calciatori, si gioca in maniera meno compressa, con meno turni infrasettimanali e sfruttando il periodo natalizio in cui si sta in famiglia".

La costruzione del calendario quanto conta?

"La classifica viene fatta da giocatori, allenatori e campo ma l'idea è consentire ai protagonisti di arrivare alle manifestazioni europee con lo spirito giusto e ben allenati. Abbiamo avuto quattro squadre diverse a trionfare negli ultimi quattro anni, non succedeva da trent'anni. Importante per la competitività e la distribuzione delle risorse, ha permesso di ridurre il gap tra le prime e le ultime. Forse anche per questo l'anno scorso l'Inter ha perso dodici partite".