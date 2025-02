Sesa approva Okafor: “E’ duttile, Napoli può essere la piazza giusta per lui”

David Sesa, ex calciatore svizzero con un passato anche nel Napoli, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “Okafor? Un giocatore che può servire al Napoli, vista la cessione di Kvara al Psg, è un elemento che può ricoprire due, tre ruoli in attacco, dinamico, veloce, non ha molto spazio ma ha segnato abbastanza, Napoli può essere la piazza giusta per lui.

Viene da un infortunio, ha però un vantaggio perché conosce il campionato italiano, parliamo di un giocatore di livello internazionale, in questo momento Neres è ovviamente il titolare e si giocherà il posto con lo svizzero, il Napoli ha bisogno del doppio giocatore nel ruolo, anche per dare al tecnico possibilità di scelta. Il campionato degli azzurri è straordinario, non dimentichiamo mai da dove veniva la squadra, decima con 53 punti, oggi ne ha già 54 e la società e Conte hanno lavorato in sinergia, prendendo i giocatori indicati dal tecnico. Il progetto c'è, la squadra segue l'allenatore e si giocherà lo scudetto fino alla fine".