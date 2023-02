Sfuriata di Spalletti contro Mediaset, Sabatini svela: "L'ho chiamato io, ecco cosa ci siamo detti"

A tal proposito Sandro Sabatini, volto di Mediaset, ha svelato di aver contattato direttamente il tecnico del Napoli.

“Mi fanno arrabbiare? Mi parlano ancora di Totti e di Icardi. In televisione stanno parlando un’altra volta di come li ho gestiti, poi ora ad uno gli telefono per bene e gli faccio vedere come li ho gestiti”: così si era sfogato fuorionda Luciano Spalletti dopo la vittoria di Francoforte. A tal proposito Sandro Sabatini, volto di Mediaset, ha svelato di aver contattato direttamente il tecnico del Napoli.