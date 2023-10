Sgarbi: "Tonali? Se scommetteva sul Milan si potrebbe parlare di atto corruttivo"

Vittorio Sgarbi, critico d'arte e politico, ha parlato a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

Vittorio Sgarbi, critico d'arte e politico, ha parlato a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: "Lo sport è un'attività nobile nel quale l'esercizio fisico e le capacità di competizione sono il fulcro. Poi quando vedi che il mondo del calcio è pieno di gente che prende milioni e milioni che credono che lo sport possa essere affrontato non come una competizione sportiva e come un Totocalcio, sperando che nessuno si lasci corrompere per perdere che sarebbe dannoso. Io non vedo ludopatia, è come se qualcuno entrasse in una macchina economica molto vasto.

Uno sportivo non dovrebbe giocare, bisogna porre una regola. Nel giocare una cosa che non ti riguarda direttamente non vedo dove sia il danno. Tonali? Se scommetteva sul Milan si potrebbe parlare di atto corruttivo".