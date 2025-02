Shevchenko: "Conte tecnico e persona speciale. Scudetto? Lotta spettacolare"

L'ex attaccante e attualmente presidente della federcalcio dell'Ucraina Andriy Shevchenko, intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, si è soffermato sull'arrivo al Milan di Sergio Conceicao e non solo: "Ha dato una scossa e provocato una reazione Ora deve dare continuità ai risultati. Com’era Sergio da avversario in campo? Aveva enorme energia e grande qualità, doti alle quali abbinava a una notevole intensità. Cosa può fare il Milan da qui a fine stagione? Come rosa può arrivare quarto in campionato. In Champions, perdendo a Zagabria, si è complicato la vita. Deve battere il Feyenoord, poi si vedrà.

I meriti di Inzaghi? E' un leader nella gestione del gruppo. Ha una continuità pazzesca di risultati, ha trasmesso il giusto approccio ai calciatori e li motiva.

L'Inter può fare bis scudetto e Champions? Quella per lo scudetto è una lotta spettacolare e incerta. Merito dei tre allenatori: di Simone ho già detto; Conte, tecnico e persona speciale, ha fatto rinascere il Napoli; Gasperini mi ha impressionato per come fa giocare la sua squadra. In Champions l’Inter è arrivata quarta nel girone, gioca bene e può battere chiunque. Quindi, perché non potrebbe vincere la Champions?".