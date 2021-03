Shevchenko elogia il Gattuso allenatore: "Certe cose le hai nel Dna! Ha due doti da apprezare"

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex Milan Andriy Shevchenko, oggi c.t. dell'Ucraina, ha parlato anche di Rino Gattuso, allenatore del Napoli e suo ex compagno di squadra in rossonero, e del derby personale di Ringhio col suo Napoli stasera a San Siro per sfidare il Milan: "Paolo è quasi un fratello e il Milan è il Milan, ma sono affezionato a Rino. Sta facendo un bel percorso da allenatore. Certe cose le hai nel Dna. Lui ha un suo stile e ha lavorato tanto per fare carriera. Ha fatto esperienze diverse, non si è mai tirato indietro. Va apprezzato anche per questo".