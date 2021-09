Shevchenko: "Milan da scudetto, ma attenzione a Napoli e Roma"

Andriy Shevchenko, storico attaccante del Milan, ha parlato a La Gazzetta dello Sport apprezzando il Milan per questo motivo: "L’essere una squadra viva, con un gran bel ritmo. Una squadra piacevole da vedere, che gioca con facilità e che altrettanto facilmente riesce a costruire ottime azioni. Crea, gioca in verticale, prova sempre a controllare, ha tante soluzioni. Mi piace, sarà lì fino alla fine per provare a vincere lo scudetto".

La concorrenza più agguerrita sarà quella di…? "Dell’Inter, che ha cambiato molto ma resta competitiva. E poi del Napoli, della Roma. E della solita Juve, è partita male ma sa sempre come rialzarsi. Vedo grande equilibrio, sarà ancora più bello proprio per questo".