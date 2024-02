Si libera un altro tecnico che piace ad ADL? Juric: "Se il Toro non va in Europa, vado via"

Ivan Juric fa chiarezza sul suo futuro in un conferenza stampa tenuta a sorpresa questo pomeriggio

Ivan Juric fa chiarezza sul suo futuro in un conferenza stampa tenuta a sorpresa questo pomeriggio: "Se non vado in Europa, cosa ci faccio qui? Prendo altri soldi? Se vado in Europa, mi parlo e ragioniamo. Altrimenti, vuol dire che la parte sinistra è un grande risultato perché davanti abbiamo grandi squadre, ma cosa ci faccio qui senza Europa? Prendo i soldi e poi magari mi mandano a casa...Ma non è quello che voglio. Non dobbiamo vivacchiare. Il mio pensiero è questo: con i dirigenti e il presidente va bene, il Filadelfia è bellissimo abbiamo messo tutto. Abbiamo fatto un lavoro straordinario. Se vado in Europa, sto al Toro. Altrimenti, me ne vado via", ha dichiarato il tecnico del Torino.

Sulla conferenza stampa tenuta oggi: "Volevo parlare e capirci meglio. Le mie parole e le mie idee erano altamente propositive per ottenere un obiettivo favoloso, non c'era volontà di creare delusioni. Volevo riprendere le parole di Peyote, è tutto lì. Il discorso è: siamo vicini a un obiettivo importante, dobbiamo stare tutti insieme per ottenere qualcosa di fantastico".