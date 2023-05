Siani: "E' la festa più lunga del secolo! Da lassù Maradona ci ha messo la mano sua!”

Nel pre-partita di Napoli-Fiorentina l’attore napoletano Alessandro Siani è intervenuto ai microfoni di Dazn.

"E' la festa più lunga del secolo. Napoli non è un amore a prima vista ma un amore eterno. E' un emozione davvero bella essere qui in mezzo al campo, ringrazio tutto il pubblico. Oggi tutti sono diventati tifosi del Napoli. Non dimentichiamoci di quelli che non ci sono più, da lassù Maradona non poteva metterci i suoi piedi ma ci ha messo la mano sua!".