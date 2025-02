Signori: "Sorpreso dall'Inter seconda, ma dall'altra parte c'è Conte senza coppe"

Nel corso dell'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, Giuseppe Signori ha parlato dell'eliminazione delle italiane dalla Champions League e della lotta Scudetto: "Non sono un nostalgico ma si ricorda quando gli stranieri erano solo tre e crescevano i ragazzi italiani? Purtroppo non si tornerà mai indietro ma ci vogliono più italiani nel nostro campionato: due mondiali senza l’Italia vanno letti anche così. I giovani sono il nostro filone d’oro: gli va dato il tempo di crescere e anche di fare errori. Non so se potrà bastare, ma sarebbe un inizio. Prenda l’Atalanta: all’inizio del suo tragitto aveva 7-8 undicesimi italiani cresciuti soprattutto nel proprio settore giovanile. Ora 7-8 sono stranieri: cos’è, la fretta di vincere?

Sorpreso che l'Inter non sia capolista? Vista la completezza dell’organico sì. Poi, però, mi fermo perché dall’altra parte c’è Antonio Conte, che non ha le coppe ma ha quasi la stessa formazione, per di più senza Kvara, eppure è in testa, meritatamente. È un campionato di qualità e anche imprevedibile. Finalmente".