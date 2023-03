Simeone a Prime: "Negli spogliatoi c'era già chi recuperava per la prossima, è questo il segreto"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Giovanni Simeone, attaccante del Napoli, dopo la vittoria in Champions League e l'accesso ai quarti di finale è intervenuto al microfono di Amazon Prime Video: "Per me è un momento magico quello che stiamo vivendo tutti insieme. Per me è stata una notte magica. C'era tanta tensione, volevamo vincere, si vedeva nel primo tempo. Poi è arrivato il primo gol e ovviamente tutti si sono lasciati andare, si sono rilassati e abbiamo fatto bene. La parola di stasera è 'magica'. La nostra è una squadra ambiziosa, non si gode ciò che ha fatto, vuole sempre di più.