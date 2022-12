Simeone, l'ultimo escluso dai convocati dell'Argentina: "Ma mi sento campione del mondo, come tutti"

Giovanni Simeone era presente nella lista dei pre-convocati dell'Argentina che poi sarebbe divenuta campione del mondo in Qatar.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Giovanni Simeone era presente nella lista dei pre-convocati dell'Argentina che poi sarebbe divenuta campione del mondo in Qatar. E' stato escluso con l'ultimo taglio da Lionel Scaloni, ma si sente un campione del mondo. Gliel'hanno chiesto i colleghi di Sportmediaset: "Se mi sento campione del mondo? Sì, come tutti gli argentini, è stata un'emozione vedere i ragazzi lottare e smentire chi non credeva in loro.