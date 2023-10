Sind. Castel di Sangro: "Sono diventato il talismano di ADL, saltato il Real per impegni"

"Io tifoso del Napoli? Ovvio che lo sono, il legame con la città è antico e consolidato, ed è stato rinnovato con questi accordi".

Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, è intervenuto a Radio Marte in 'Marte Sport Live': "Domani credo proprio che sentirò De Laurentiis, ogni volta che ci siamo sentiti alla vigilia di una partita il Napoli ha vinto, sono diventato un po' il suo talismano. In questo senso la scaramanzia non consente leggerezze: avevo un invito per Napoli-Real Madrid ma non sono riuscito a onorarlo per impegni qui in Abruzzo. la prossima volta non mancherò di sostenere gli azzurri.

Come ho trovato De Laurentiis? Penso che qualche preoccupazione iniziale l'abbia avuto, come tutti noi. Ma noi dobbiamo essere tutti più fiduciosi, era normale concedere tempo per il rodaggio del nuovo gioco del Napoli di Garcia. Tutto questo rodaggio è stato forse anche disturbato anche dalle varie questioni rinnovi, ma l'intesa tra gli azzurri ora c'è, il campionato è lungo e c'è ancora molta strada da percorrere.

Io tifoso del Napoli? Ovvio che lo sono, il legame con la città è antico e consolidato, ed è stato rinnovato con questi accordi".