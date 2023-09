Sind. Ghivizzano: "Di Lorenzo capitano dell'Italia? Lo merita, è un gradino sopra Donnarumma e Immobile"

In diretta a Radio Punto Nuovo, è intervenuto Marco Remaschi, sindaco di Ghivizzano, paese natale di Giovanni Di Lorenzo.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

In diretta a Radio Punto Nuovo, è intervenuto Marco Remaschi, sindaco di Ghivizzano, paese natale di Giovanni Di Lorenzo: "Spalletti è un allenatore straordinario e una persona intelligente, conosce Di Lorenzo come nessun altro. Lo ha lanciato come capitano al Napoli e lo ha fatto crescere ulteriormente. Ora merita la fascia di capitano della Nazionale, sia dal punto di vista umano che dal punto di vista tecnico.



Spero che Spalletti gli riconosca questa opportunità. Giovanni è arrivato a questi livelli con il duro lavoro e con il carattere che da sempre lo contraddistingue. Ha un'umiltà fuori dal comune: a 21 anni era senza squadra e ora è capitano del Napoli campione di Italia. Deve solo a sé stesso e alla sua famiglia il successo che ha ricevuto. Non si è mai montato la testa, quando torna al paesello è sempre felice di ritrovare tutti. Ora a Napoli ha trovato una seconda casa, è felicissimo di restarci a vita.



Donnarumma o altri capitani della Nazionale? Giovanni merita la fascia, è un gradino sopra sia Donnarumma o Immobile. Ha l'aplomb da grande capitano, quel carisma e quell'approccio che gli altri due non hanno. Di Lorenzo poi sarà un punto stra-fermo di Spalletti, mentre degli altri non so. Giovanni può insegnare anche in Nazionale come si sta in un gruppo. Le parole di Spalletti e De Laurentiis nel corso di questi anni fanno solo onore a Di Lorenzo. Ha una faccia sola, non si camuffa mai. Io da milanista lo invidio tantissimo al Napoli (ride, ndr)..."