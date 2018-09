Sindaco Bari: "ADL imprevedibile ma il San Nicola credo non possa ospitare la Champions, non ha agibilità UEFA"

Antonio Decaro, sindaco di Bari, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Non sapevo nulla delle intenzioni di De Laurentiis di far giocare le partite di Champions del Napoli a Bari, ma sono abituato alle imprevedibilità del Presidente. Io penso che la squadra debba giocare nel proprio stadio, coi propri tifosi. Noi ne saremmo contenti, ma le squadre devono giocare nelle proprie città. Tra l'altro il San Nicola non credo abbia l'agibilità UEFA, c’erano problemi con l'impianto elettrico. La nuova avventura di De Laurentiis qui? Qui ci sono sensazioni positive da parte dei tifosi dopo due mezzi fallimenti, vedere De Laurentiis tranquillizza i tifosi del Bari. Sappiamo che è l’imprenditore giusto".