Sindaco Bari: "I De Laurentiis fanno gli imprenditori nel calcio meglio di molti altri"

Antonio Decaro, sindaco di Bari, ha rilasciato un'intervista a La Repubblica in cui ha risposto a una domanda sul futuro del Bari, visto che la famiglia De Laurentiis sarebbe costretta a vendere nel caso in cui stasera arrivasse la promozione in Serie A:

"I De Laurentiis sanno fare un mestiere assai complicato come quello dell’impresa del calcio meglio di molti altri, in Italia. Non hanno bisogno dei miei consigli. Sapranno trovare la soluzione migliore anche questa volta. E dopo una stagione come questa sono sicuro che rispetto a cinque anni fa ci saranno molti meno problemi nel trovare un acquirente serio, che possa garantire al Bari e ai suoi tifosi il futuro che meritano