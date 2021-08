Sindaco Castel di Sangro annuncia: "Possibile presentazione squadra al Patini con 3500 tifosi!"

Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, è intervenuto a Canale 21 alla trasmissione Tutti in Ritiro: "Quando è uscito il decreto per la riapertura stadi abbiamo fatto una proiezione sulle disponibilità dei posti a sedere. Ci siamo accorti che il 50% coi limiti della distanza di un metro avrebbe determinato due posti vuoti e una fila libera, così ho suggerito a Gravina che l'unica soluzione era la disposizione a scacchiera. Il 50% è sempre poco ma rispetto all'effettivo 25% è un bel salto in avanti.

Presentazione squadra? Potrebbe esserci allo stadio Patini, ne ho parlato con De Laurentiis per rendere normale il ritiro e accontentare i tifosi. Si tratta di una soluzione alternativa e innovativa per avere tanti tifosi e una visibilità maggiore. Vorremmo arrivare ai 3.500 tifosi con la capienza aumentata al 50%".