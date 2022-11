Sindaco Castel di Sangro: “Grande soddisfazione per la decisione della Corte dei Conti"

"Comunque per l’Abruzzo non abbiamo avuto esempi migliori per promuovere il turismo, ma purtroppo solo catastrofici.”

All'indomani della decisione, assunta dalla Procura regionale per l'Abruzzo della Corte dei Conti, di archiviare l'istruttoria inerente il ricorso di alcune forze di opposizione in relazione alla convenzione con il Napoli calcio grazie alla quale il club presieduto da Aurelio De Laurentiis dal 2020 svolge la parte conclusiva del ritiro precampionato a Castel Di Sangro, questa mattina a Pescara si è tenuta una conferenza stampa. Queste le parole di Angelo Caruso, sindaco di Castel Di Sangro: “Grande soddisfazione per la decisione assunta dalla procura regionale per l’Abruzzo della Corte dei Conti di archiviare l’istruttoria relativa al ricorso delle forze di opposizione sulla convenzione con la SSCN. Il ritiro del Napoli fu un colpo di fortuna perché è stato determinato dal Covid con la prontezza e la disponibilità della Regione Abruzzo e della città di Castel di Sangro. Non so se senza le contingenze della pandemia sarebbe stato possibile. Comunque per l’Abruzzo non abbiamo avuto esempi migliori per promuovere il turismo, ma purtroppo solo catastrofici.”