Sindaco Castel di Sangro: "Il Napoli gestirà biglietti. Amichevoli? Non escludo triangolare"

Il Napoli andrà in ritiro a Castel di Sangro dal prossimo 24 agosto e ci resterà fino al 4 settembre. A poche ore dall'ufficialità comunicata dal club azzurro, il sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso si è così espresso ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Stiamo cercando di creare la migliore accoglienza possibile per i tifosi del Napoli. Per la vendita dei biglietti per assistere ad allenamenti e partite, sarà la società a gestire tutto".

SOLD OUT E AMICHEVOLI - "In città e nelle città vicine, abbiamo il sold-out. Ci siamo già organizzati con ampi parcheggi, percorsi dedicati per andare allo stadio, con indicazioni precise. Amichevoli? Sicuramente il Napoli giocherà col Castel di Sangro, ma non escludo possa esserci un triangolare, almeno così ho sentito in queste ultime ore".