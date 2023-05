Sindaco di Torino difende la Juve: "Classifiche della Serie A decise nei Tribunali e non in campo"

Non entro nel merito perché non ho gli elementi - si legge sulle colonne di Tuttosport questa mattina

Ospite dei microfoni di Radio Juke Box e Radio Gtt il Sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, si è espresso sulla penalizzazione inflitta alal Juventus: "Non entro nel merito perché non ho gli elementi - si legge sulle colonne di Tuttosport questa mattina -.

Quello che penso è che è difficile appassionarsi ad un campionato in cui le classifiche non le decidono i campi da gioco ma i tribunali e durante il campionato. Penso non sia piacevole neanche per le altre squadre".