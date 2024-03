Sindaco Dimaro: "Stiamo infrastrutturando il campo di Carciato per il ritiro del Napoli"

"Il Napoli è una delle fondamenta per la nostra offerta turistica e per aumentare la nostra competitività turistica”.

Il sindaco di Dimaro Andrea Lazzaroni è intervenuto ai microfoni di Tele A durante la trasmissione di 'Fuorigioco': “Il Napoli sarà in ritiro da noi quest’estate. Stiamo infrastrutturando negli ultimi anni le zone di Dimaro e Folgarida, soprattutto di Dimaro nel campo sportivo di Carciato. Il Napoli è una delle fondamenta per la nostra offerta turistica e per aumentare la nostra competitività turistica”.