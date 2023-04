Sindaco Manfredi a La Stampa: "Niente eccessi, ma non aspettiamo un party britannico"

Il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha rilasciato un'intervista a La Stampa dove ha parlato della festa scudetto e del Napoli

TuttoNapoli.net

Il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha rilasciato un'intervista a La Stampa dove ha parlato della festa scudetto e del Napoli: "Siamo sotto i riflettori. Non aspettiamoci un party britannico, non saremmo noi, ma confido nel fatto che non ci siano eccessi. Napoli è la città dell’anarchia regolata. Qui il sentimento tracima, ma proprio questa squadra ha allenato a un maggior controllo. Oggi è un tifo gioioso che sa gestirsi".