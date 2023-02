Sindaco Manfredi: "Altri lavori al Maradona per Italia-Inghilterra, contatto continuo con ADL"

Intervenendo a Si gonfia la rete su Radio Crc, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha parlato anche dei lavori al Maradona

"I lavori al Maradona per Italia-Inghilterra? Io ci tenevo molto che la Nazionale tornasse a Napoli e dobbiamo ringraziare il presidente Gravina che ha mantenuto questo impegno e De Laurentiis che ha lavorato su questa ipotesi. Ci siamo impegnati a fare dei lavori per garantire una migliore accoglienza. Stiamo continuando a fare la manutenzione allo Stadio che ha una certa età. Stiamo cercando di mettere mano e lo faremo progressivamente, anche la vittoria dello scudetto ci può spingere ad andare ancora più in fretta. Vogliamo realizzare i bagni per i disabili e un settore accessibile dove le persone possano seguire la partita in modo sicuro e confortevole. Abbiamo stanziato delle risorse per risolvere questo problema. Ho sentito oggi De Laurentiis, parliamo abbastanza frequentemente in base alle necessità che ci sono. Da quello che ho capito è che lui ci pensa alla vittoria della Champions League, se ci pensa si compete. Ci sono delle squadre fortissime, ma penso che il Napoli dirà la sua”