Sindaco Manfredi: “Boom di turisti in città. Spese festa Scudetto? Aiuteremo ADL in parte”

Il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha rilasciato un’intervista a Repubblica: “Boom di persone in città per il week end pasquale? Ci sono vari fattori che intervengono, oggi il turismo è sempre più esperenziale e Napoli, oltre alla sua bellezza architettonica e naturalistica, aggiunge cibo, musica, il calore delle persone. È una città vera che piace molto ai turisti italiani e stranieri. Abbiamo avuto un boom di arrivi dall’estero. Il grande successo di 'Mare fuori' è indice dell’appeal della città. E anche i successi sportivi sono un fattore di attrazione importante. Napoli è una città post moderna e il suo turismo è poco omologato e questo piace molto alle persone che arrivano per cercare un turismo diverso, non patinato, non imbalsamato, ma che dia una forte esperienze e sensazioni uniche.