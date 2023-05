Sindaco Manfredi: "Commosso dai napoletani. Riscatto sociale? Una sciocchezza!"

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, è intervenuto ai microfoni di Canale 8 durante EnergiAzzurra per commentare lo scudetto del Napoli

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, è intervenuto ai microfoni di Canale 8 durante EnergiAzzurra per commentare lo scudetto del Napoli: “È uno scudetto per tutta la città, mi sono commosso a vedere la gioia negli occhi dei napoletani per questo traguardo incredibile.

Riscatto sociale della città? Una grande sciocchezza, Napoli non si deve riscattare da niente. È una città che ha grandi capacità, che ha vinto e che vincerà ancora in futuro.

Festa di fine stagione? Ora pensiamo alla festa che ci sarà domenica al Maradona, poi ci sarà quella di fine stagione. Dove farla? Penso che la festa debba essere nella casa del Napoli, ovvero allo stadio, e poi nelle piazze della città.