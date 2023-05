Sindaco Manfredi: "Da bambino tifavo Juve, ma emozione e amore che provo ora per il Napoli sono incomparabili"

"Io sono il Sindaco dei Napoletani e mai come in questo momento sono tifoso del Napoli e vicino alla Squadra".

Il Napoli si appresta a vincere il suo terzo scudetto e il Sindaco della città Gaetano Manfredi si racconta in esclusiva ai microfoni di Sportitalia: “Da bambino ero tifoso della Juventus ma non seguivo molto il calcio. L’emozione e l’amore che sto provando in questo momento per il Napoli sono incomparabili. Io sono il Sindaco dei Napoletani e mai come in questo momento sono tifoso del Napoli e vicino alla Squadra.

Ho il piacere e dovere di tifare Napoli e la città che rappresento”.

Un commento riguardante la festa Scudetto: “Scelta opportuna chiudere la viabilità per la festa. Il nostro obiettivo di spostare la gara alla domenica era importante per garantire un dispositivo di sicurezza per dei festeggiamenti sicuri e una fruizione della città piacevole per tutti. Sono fiero di come si sono comportati i napoletani”.

Il Sindaco si è soffermato anche sui lavori che riguardano l'impianto del Napoli. “Il Maradona è lo stadio dei Napoletani. Creeremo un’asse con la Mostra d’oltremare e con dei lavori di ristrutturazione dello stadio potremo trovare lì degli spazi che sono importanti per una struttura sportiva moderna".

E infine, una lode sincera al lavoro di un club che è a un passo dal riportare lo Scudetto in città. “Complimenti al Napoli e Aurelio De Laurentiis. Stiamo lavorando bene insieme anche se non abbiamo sempre la stessa idea e un modo diverso di comunicare. Il suo metodo vincente è il mio: grande capacità manageriale, una dimensione internazionale e la capacità a volte di dire di no, anche se a Napoli spesso è difficile, in alcune circostanze però è l’unica strada per riportare città e squadra ai livelli che meritano.”