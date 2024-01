Sindaco Manfredi: "Dopo lo scudetto sono tifoso del Napoli"

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha rilasciato un'intervista al Corriere del Mezzogiorno

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha rilasciato un'intervista al Corriere del Mezzogiorno: "Lo scudetto del Napoli è stato un momento di gioia per i tifosi azzurri, ma per tutto il popolo di napoletani, la Nazione azzurra nel mondo. Questo mi ha colpito tanto emotivamente e non posso che ritenermi oggi un tifoso del Napoli. Si, ora tifo Napoli.

Lo stadio Maradona è della città, dei tifosi, di tutti. Dobbiamo trovare una soluzione che riesca a garantire i necessari e importanti interventi di ristrutturazione. Aspetto un’adeguata proposta economica e una serie di garanzie. Ma il Maradona va adeguato e modernizzato, non v’è dubbio".