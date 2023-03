Sindaco Manfredi: "Festa Scudetto ci fa gioire e preoccupare! Tifosi Eintracht? Ho parlato con le autorità..."

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

© foto di Pierpaolo Matrone

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Stiamo ragionando con il prefetto e il questore per avere una festa Scudetto bella e in sicurezza. E' un evento che ci fa gioire, ma ci preoccupa anche un po'. Vogliamo fare più eventi in città, in modo da avere più luoghi in cui si può festeggiare. Napoli è grande, ha tanti luoghi belli e permette di festeggiare in sicurezza.