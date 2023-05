Sindaco Manfredi: “I successi e le sconfitte del Napoli sono i successi e le sconfitte della città"

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, è intervenuto ad AStv nell'ambito del documentario 'Napoli: vincere senza Maradona'.



Come descriverei Napoli?

“Napoli è una città con una grande storia, un grande legame con la Spagna perché è stata sotto il suo dominio per molti anni. È una grande città dell'Europa meridionale e riunisce molto talento, molta creatività, molta ospitalità e molta passione”.

Che legame c'è tra la città e la sua squadra?

“È un legame viscerale perché il Napoli si identifica con la sua squadra di calcio. Il calcio è il gioco più popolare che esiste in città: non c'è bambino napoletano che non abbia lanciato qualche calcio al pallone sotto casa sua. I successi e le sconfitte della squadra di calcio sono i successi e le sconfitte della città”.

Che atmosfera si respira in città da qualche mese?

“C’è un grande entusiasmo, una grande gioia e anche un grande senso di rivincita, perché spesso si è detto che Napoli è una città difficile, una città complicata, una città perdente. Ora è leader della Serie A, con una grande squadra e una gestione molto imprenditoriale del club. Tutto questo è motivo di grande orgoglio per i napoletani e per i tifosi del Napoli che non sono qui, perché c'è da dire che napoletani e tifosi azzurri sono in tutto il mondo”.

Quanto tempo ci è voluto per organizzare la festa che avrà luogo a giugno e quali sono state le sue principali difficoltà?

“Il tempo di organizzazione è stato molto lungo, perché è chiaramente una festa complessa in una città con molta passione, molto calda. La difficoltà principale era cercare di gestire una festa che fosse molto popolare, ma anche organizzata e sicura. Organizzare la passione è molto difficile, ed è più difficile farlo a Napoli, ma questa era la grande sfida che abbiamo affrontato”.

Che soluzione avete trovato?

“L’idea è quella di avere una festa distribuita e diffusa che non avesse un luogo di incontro unico e permettesse a tutti di partecipare in diverse parti della città e nell'area metropolitana. Vogliamo garantire la massima partecipazione, ma senza concentrazioni eccessive di folla”.

Negli ultimi anni, Napoli sta anche vivendo una rinascita dal punto di vista turistico. Quante persone aspettano questa festa e, in generale, quanto è cresciuto negli ultimi anni il flusso di turisti?

“Napoli sta crescendo enormemente, nei giorni più intensi abbiamo qualche centinaio di migliaia di turisti in giro per la città. Speriamo che ci siano milioni di persone per questo evento, perché già solo Napoli riunisce più di 1.000.000 di abitanti e la sua area metropolitana raggiunge i tre milioni. Questo è il motivo per cui cerchiamo di diffondere un po' la festa per evitare una grande concentrazione. Un evento come questo è motivo di grande soddisfazione”.

Come valuta il modo in cui la città sta festeggiando?

“All'inizio ci sono stati alcuni eccessi soprattutto con i bambini, che hanno iniziato a dipingere tutto di blu, qualcosa che ha chiaramente potuto causare danni significativi. In quel momento, insieme a diversi intellettuali, abbiamo invitato le persone a decorare la città con festoni e striscioni, in modo reversibile. Noi, come comune, abbiamo lanciato l'idea di illuminare la città di blu. Il progetto M'illumino d'azzurro ha illuminato tutti i monumenti, ha frenato qualcosa i più piccoli e tutti i fan che volevano dipingere la città. Napoli è ancora blu, ma in modo reversibile, in modo sostenibile. E anche quello è stato un successo”.

Il fatto di essere il sindaco dello Scudetto che comporta?

“Mi rende felice perché vedo una città felice, vincente, che è sempre stato il mio progetto. Questo ci conferisce chiaramente una grande responsabilità, perché siamo davanti agli occhi di tutti. Penso che Napoli debba essere talento, genialità, avere le sue regole e sapersi organizzare. È qualcosa di molto importante e penso che la città abbia risposto molto bene a questo momento di grande gioia collettiva”.

Quale Napoli troveranno quelli che verranno?

“Troveranno una città allegra, bella, calda e anche molto accogliente. Quelli che arrivano qui, si sentono immediatamente a casa da qualsiasi parte del mondo e soprattutto quelli che vengono dalla Spagna. La nostra cultura, la nostra cucina, il nostro dialetto, ha ereditato molto dalla collaborazione che ha vissuto con la Spagna. Per questo, dico a tutti gli spagnoli e anche a tutti quelli che arrivano da fuori che Napoli li aspetta”.