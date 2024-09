Sindaco Manfredi: "Il Maradona ha grande valore e serve parere degli organi competenti"

"Non abbiamo mai avuto un’offerta per il Maradona e investimenti di centinaia di milioni non si possono affrontare in una conferenza stampa, siamo un’amministrazione pubblica", questa la replica stizzita del Sindaco Gaetano Manfredi, riportata quest'oggi dal quotidiano Il Mattino in merito alla vicenda dello Stadio Maradona dopo le dichiarazioni di De Laurentiis che ha manifestato l’intenzione di comprare il Maradona altrimenti 'costruisco altrove': "Ho parlato con il ministro Abodi l’altro giorno le interlocuzioni ci sono. Il Comune è pronto a valutare tutte le opzioni possibili. Ma in un qualsiasi quadro di proposte entra in ballo la valutazione del Maradona e delle aree limitrofe. Esattamente come si sta facendo a Milano dove il sindaco Beppe Sala ha dato incarico di fare queste valutazioni. Lo faremo anche noi e sia nel caso di una vendita sia di una concessione a lungo termine ci vuole un parere di congruità da parte degli organismi dello Stato competenti e quindi la valutazione è parte determinante e parliamo comunque di grandi numeri".

Ed ancora: "Io mi incontro spesso con De Laurentiis non è questo il punto. Il tema è l’offerta. I tecnici che la devono valutare e le leggi che esistono e che non possiamo superare. Dobbiamo andare tutti a convergenza altrimenti facciamo tante manifestazioni di buona volontà ma i napoletani poi non riusciranno ad avere lo stadio che mi auguro dobbiamo realizzare per partecipare a Euro 2032. ll problema è il progetto finanziario. Ci deve essere un quadro economico certo e concreto lo stadio non è mio è dei cittadini è una struttura pubblica. Operazioni analoghe si stanno facendo a Parma a Milano e in tante altre parti. E Napoli non è una repubblica indipendente, Napoli è nello Stato italiano. Dobbiamo guardare alle basi concrete. Parliamo di un bene, il Maradona, che ha un valore patrimoniale molto alto".