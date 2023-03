Sindaco Manfredi: "Speriamo che non ci saranno danni alla città"

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha commentato gli incidenti che si sono verificati ieri sera in città con i tifosi dell'Eintracht

TuttoNapoli.net

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha commentato gli incidenti che si sono verificati ieri sera in città con i tifosi dell'Eintracht: "Sono in contatto continuo con il prefetto e con il questore. Spero che la situazione possa essere gestita senza danni alla città. Oggi deve essere una grande giornata di festa e di sport e mi auguro che questi comportamenti violenti non incidano sulla sicurezza dei cittadini.