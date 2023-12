Sindaco Manfredi: "Stadio? Invito ADL ad un colloquio. Ultimo progetto del 2016 va aggiornato"

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal:

TuttoNapoli.net

“Stadio Maradona? E’ stato presentato un progetto nel 2016 che però va aggiornato, il nuovo stadio deve avere i requisiti per ospitare le competizioni internazionali. Napoli deve avere uno stadio di dimensioni internazionali, invito il presidente De Laurentiis ad un colloquio, ma sono sicuro che lo avremo.

Spalletti? E’ stato un momento molto bello concedergli la cittadinanza onoraria, è rimasto colpito dall’amore della città e della tifoseria. Il mister sarà vicino alla città con altre iniziative, stiamo lavorando insieme. Dobbiamo tanto al Napoli calcio perché ci ha donato tanto e adesso bisogna stare vicino a loro anche nel momento di difficoltà.

Stiamo cercando di potenziare al massimo il trasporto pubblico, così che si possano lasciare le macchine nel perimetro della città e ci si possa muovere con i mezzi. Dobbiamo limitare l’uso della macchina in città. La funicolare di Chiaia potrebbe riaprire in Estate, a gennaio arriverà una grande gru per completare i lavori. La sicurezza? Oggi le città vivono 24 ore, siamo abituati a vivere la città durante il giorno, ora è tutto cambiato e il presidio del territorio deve cambiare. La violenza giovanile va combattuta, qui entra in gioco un tema sociale, di educazione, di famiglia. Il tema strade: partiremo con un piano di riqualificazione degli assi stradali, anche sui parchi dobbiamo intervenire che sono il polmone di Napoli”.