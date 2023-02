Sindaco Manfredi: "Statua Maradona? Troppe zone d'ombra, c'è inchiesta magistratura in corso"

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha parlato della questione statua di Maradona ai microfoni di Teleclub Italia

TuttoNapoli.net

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha parlato della questione statua di Maradona ai microfoni di Teleclub Italia: "Questo è un tema molto delicato. Oltre alle posizioni dell'artista, che non è al corrente dei retroscena sulla statua, c'è un'inchiesta della magistratura, richieste di rinvio a giudizio su come questa statua sia stata ordinata, chi l'ha pagata etc. Dobbiamo separare il rispetto per la memoria di Maradona con quelle che sono delle zone d'ombra e quindi il Comune accetterà questa statua quando tutto sarà chiarito.