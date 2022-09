Siparietto Spalletti-Raspadori: "Ha fatto un gran gol e ci ha dato una mano importante. Grazie Raspa!"

"E’ stato fuori e ti guardava con gli occhi come per dire: ‘Io se vuoi ci sono’ e quando è entrato ce l’ha fatto vedere".

Al termine del match ad Ibrox, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha commentato la vittoria contro i Rangers ai microfoni di Prime Video: “Non ce l’abbiamo fatta a pararle proprio tutte, c’è stato bisogno anche di quel dettaglio che girasse a favore all’inizio, perché sono entrati in campo ferocissimi. Poi una spinta clamorosa, m’immagino le partite del campionato italiano giocate in uno stadio così. Perché non si voglia ad andare a creare uno spettacolo del genere è una roba che non si riesce capire. E’ uno spettacolo continuo, gente che lavora. E’ un modo per dare posti di lavori nuovi, perché migliaia di persone lavorano dietro uno stadio di questo genere qui, ci sono introiti di tutti i tipi. Che la squadra abbia retto botta è sintomo di crescita, sono convinto che quello fatto stasera ce lo porteremo dietro anche nelle prossime gare”.

Con il lutto per la regina è stata una partita diversa rispetto alle altre. “Però poi quando la palla incomincia a viaggiare ridiventa normale come tutte, perché hanno cominciato do tentare di tenerci la testa sottacqua, dovevamo respirare e ridare le bracciate per invertire tendenza. L’abbiamo fatto benissimo, per cui ora andrò felice in conferenza stampa a fare i complimenti ai miei calciatori perché è uno spasso essere l’allenatore di una squadra così”.

Cosa ha pensato sul doppio rigore sbagliato da Zielinski? “Ho pensato che lui è uno che ha grandissima personalità, perché è andato a prendere la palla con gente che voleva tirarlo, mettersela sotto il braccio, girarsi verso di me e dire ‘Lo batto io’. L’ho lasciato tranquillo, perché si fa così e poi ci sono i compagni che sopperiscono anche a quell’errore perché vogliono bene a Zielinski e perché è stato uno dei migliori in campo e si meritava di battere il secondo rigore”.

Arriva Raspadori, Spalletti si complimenta con l’attaccante: “Ha fatto un grande gol, vieni qua Raspa (sorride abbracciando Raspadori, ndr.). Ha fatto un grande gol e poi ci ha dato una mano importante con questa qualità di questo palleggio per venire incontro, giocare con il centrocampo e poi ributtarsi dentro come il gol che ha fatto. E’ stato fuori e ti guardava con gli occhi come per dire: ‘Io se vuoi ci sono’ e quando è entrato ce l’ha fatto vedere. Grazie Raspa!”