Sissoko su Anguissa: "Se resterà concentrato farà ancora meglio"

Momo Sissoko, ex calciatore di Liverpool e Juventus, ha parlato di Frank Anguissa ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Anguissa è un calciatore che sa giocare, è molto importante per il Napoli. Quando è arrivato ha fatto subito molto bene, se resterà concentrato farà ancora meglio di quello che ha fatto finora. E’ un bravissimo giocatore, che è arrivato in un campionato non facile. Sono molto contento perché sta dimostrando che può essere un giocatore molto importante. Il campionato italiano è molto difficile perché tatticamente non facile, si fa un lavoro molto fisico. Chi gioca bene in Italia dopo lo può fare in qualsiasi altra parte del mondo”.